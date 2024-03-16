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Dünya
AA 16.03.2024 16:23

İsrail hapishanesinde baygın halde bulunan bir Filistinlinin öldüğü duyuruldu

İsrail hapishanesinde 4 gün önce hücresinde baygın halde bulunduğu belirtilen Cuma Ebu Ganime'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail hapishanesinde baygın halde bulunan bir Filistinlinin öldüğü duyuruldu
[Fotograf: AA]

Konuya ilişkin haber, Yediot Ahronot gazetesinde yer aldı.

İsrail Cezaevleri Yönetimine dayandırılan haberde, Biru's Seba kentinde Eshel Hapishanesindeki gardiyanların, Ebu Ganime'yi hücresinde baygın halde bulduğu aktarıldı.

Hastaneye sevk edilen İsrail vatandaşlığına sahip Necef sakini Ebu Ganime'nin burada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Filistinli yetkililerden ve Hamas'tan Ebu Ganime'nin vefatıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nden dönüşü sırasında Ebu Ganime'yi gözaltına almış ve soruşturma için İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'e teslim etmişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede Ebu Ganime'nin, 2016 yılında Gazze Şeridi'ne sızarak Hamas hareketinin askeri kanadına katıldığı ve İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki konumları hakkında hassas bilgiler verdiği iddia edilmişti.

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