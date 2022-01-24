İsrail polisi, Doğu Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya kontrol noktasının ana güzergahındaki yolu trafiğe kapatarak Filistinlilere ait bazı iş yerlerinde arama gerçekleştirdi.

Onlarca Filistinli baskına tepki göstererek sokaklara çıkarken, İsrail güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistin Kızılayı, yaşanan olaylarda sahadaki ilk yardım ekiplerinden plastik mermiyle yaralanan 2 kişinin Ramallah'taki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İsrail güçleri Filistinli bir gence orantısız güç kullandı

Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail güçlerinin Filistinli bir gence orantısız güç kullandığı görüldü.

Çok sayıda askerin, çevresini sardıkları bir genci defalarca darbettikten sonra gözaltına aldığı söz konusu görüntülere yansıdı.

Tepki toplayan bu baskına ilişkin İsrail polisinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Filistin topraklarına düzenlediği bu tür baskınlar sık sık sokak olaylarına neden oluyor.