İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler, 2023'te Batı Şeria'da 4 bin Filistinliyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı raporda, geçen yıl Yahudi işgalci şiddeti ve İsrail güçlerinin uygulamalarının yerinden ettiği Batı Şeria’daki Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2009'dan bu yana, bir yıl içinde Batı Şeria'da en yüksek göçe zorlanan Filistinli sayısı 2023 yılında kayıt altına alındı; geçen yıl yaklaşık 4 bin Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilmelerin ana sebebinin Yahudi işgalci şiddeti ve İsrail güçlerinin bölge sakinlerinin topraklarına erişimini engellemesi üzerine kurulu politikaları olduğu aktarılan raporda, Filistinlilerin evlerinin ve mülklerinin yıkılması, sistematik ayrımcılık, tutuklamalar ve İsrail güçlerinin baskınları da dahil olmak üzere çok sayıda "zorlayıcı faktörün" bölge halkını göçe zorladığı vurgulandı.

Raporda, söz konusu uygulamaların Filistinlileri, evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlamak için İsrailli yetkililerce veya onların onayıyla tatbik edildiği belirtilerek, uluslararası hukuka aykırı "zorla yerinden edilmelere" ilişkin endişelerin arttığına dikkat çekildi.

İsrail'in ayrımcı politikaları Batı Şeria'da zorunlu göçe neden oluyor

Batı Şeria'da yıkılan yapıların çoğunun İsrail makamlarının izni olmaksızın inşa edildiği gerekçesiyle hedef olduğu belirtilen rapora göre, İsrail'in bölgede imar izni için uyguladığı ayrımcı politikalar Filistinlilerin yapı inşa izni almasını imkansızlaştırdı.

Raporda, bu kapsamda 2023 yılında yıkılan 895 yapının toplamda aynı yıl yıkılan yapıların yüzde 76’sına tekabül ettiğine işaret edilirken, söz konusu yapılardan 214'ünün zorunlu göç etmiş Filistinlilere ait olduğu vurgulandı.

Ayrıca raporda, İsrail makamlarından izni olmadığı gerekçesiyle Batı Şeria'da evleri yıkılan 575’i çocuk 1152 Filistinlinin ve İsrail güçlerinin cezai gerekçelerle evlerini yıkması sonucu 70'i çocuk 173 Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İsrail baskınlarında evleri yıkılan 921 Filistinli yerinden edildi

İsrail güçlerinin bölgeye düzenlediği baskınlarda, çoğunlukla "A Bölgesi"nde olmak üzere 222 yapı yıkılırken, söz konusu yıkımların 394'ü çocuk olmak üzere 921 Filistinlinin bölgeden ayrılmasına yol açtığı kaydedilen raporda, baskınlar sırasında İsrail güçlerinin yolları buldozerlerle kazdığı, bu işgal birimlerindeki su ve kanalizasyon ağlarına zarar vererek yüz binlerce Filistinlinin hayatını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Yahudi işgalci şiddeti nedeniyle zorunlu göçler

Rapora göre, Yahudi işgalci şiddeti ve İsrail güçlerinin bölge sakinlerinin topraklarıyla otlak alanlarına erişimlerini engellemesi nedeniyle Batı Şeria'nın "C Bölgesi"nde 756'sı çocuk 1539 Filistinli göçe zorlandı.

Ayrıca 82'si çocuk 200 Filistinli İsrail güçlerinin el-Halil bölgesindeki Filistinlilere uyguladığı seyahat kısıtlaması nedeniyle evlerini bırakmak zorunda kaldı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.