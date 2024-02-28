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Dünya
AA 28.02.2024 15:52

Hamas lideri Heniyye'den "İsrail sahada dayatamadığını siyasetle alamaz" açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ve destekçisi ABD'nin Gazze Şeridi'nde sahada dayatamadığını siyasi oyunlarla alamayacağını söyledi.

Hamas lideri Heniyye'den "İsrail sahada dayatamadığını siyasetle alamaz" açıklaması
[Fotograf: AA]

Heniyye, Uluslararası Kudüs Vakfı tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen konferansta konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verecek ateşkes ve esir takası konusundaki müzakerelere işaret eden Heniyye, "İsrail ve ABD bilsin ki Gazze Şeridi'nde sahada dayatamadıklarını siyasi oyunlarla elde edemezler." dedi.

"Ramazan, zaferler ayıdır"

Heniyye, Tel Aviv yönetiminin ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması yönündeki planına dikkati çekerek, "Ramazan ayında cihada gitmenin bize bir zararı olmaz. Ramazan, zaferler ayıdır." diye konuştu.

Direnişin, Filistin halkının kutsallarını savunmak için tüm yolları kullanacağını vurgulayan Heniyye, Filistinlilerin direnişi kurtuluş yolu olarak gördüğünü söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlileri ramazan ayının ilk gününden itibaren Mescid-i Aksa'ya akın ederek İsrail'in kuşatmasını kırmaya davet eden Heniyye, "Mescid-i Aksa artık işgalcinin Kudüs'te peş peşe çıkardığı çekişmelerin sembolü haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallar hakkında mevcut statüden taviz vermeyeceklerini dile getiren Heniyye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzakerelerde gösterdiğimiz esneklik, halkımızın kanını korumak ve kendisine karşı açılan bu barbar soykırım savaşında acılarını hafifletmek içindir. Bununla paralel olarak halkımızı savunmaya hazırız."

"İsrail ordusu, insanlık tarihinin en alçak düzenli ordularından biri"

Heniyye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan yaklaşık 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah kentine karadan saldırı planlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Refah'ta yeni katliamlar gerçekleştirme tehdidi; düşmanın sahip olduğu Nazi ordusunun doğasını teyit ediyor. Bunlar (İsrail ordusu), yaptıkları katliamları ve sivil ölümleri savaş stratejileri şeklinde duyuran insanlık tarihinin en alçak düzenli ordularından biridir."

Gazze'nin kuzeyinde halkı açlığa mahkum eden abluka

Heniyye, Filistin'e komşu ülkeler başta olmak üzere Arap ve İslam dünyasına Gazze Şeridi'nin kuzeyine uygulanan açlık ablukasını kırmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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