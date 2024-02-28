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Dünya
AA 28.02.2024 14:38

2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta kayboldu.

2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik bilgilerinin bulunduğu USB bellek çalındı
[Fotograf: Reuters]

Fransız kanal BFMTV'nin haberine göre, Paris Belediyesi çalışanının çantası, kentteki Kuzey Garı'nda bir trende çalındı.

Çantanın içinde, 2 USB belleğin ve iş bilgisayarının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Trenden indiği sırada çantasının çalındığını fark eden belediye çalışanı, şikayetçi oldu.

Söz konusu USB belleklerden birinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik planları yer alıyordu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ulusal basın, bu durumun Olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı konusunu gündeme taşıdı.

Paris Belediyesine bağlı 2 bin kadar belediye polisinin, Olimpiyatlar süresince görev alması bekleniyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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