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Dünya
AA 28.02.2024 12:46

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlendiği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, İsrail güçlerince son 24 saatte Batı Şeria'ya düzenlenen baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 35 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu gözaltılar, Batı Şeria'nın Yata, Beytüllahim, Cenin ve Ramallah kentleri ile Kudüs'te gerçekleştirildi.

İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği, evlerine ve araçlarına zarar verdiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 305'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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