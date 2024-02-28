Ukrayna istihbaratı: Rusya Kiev'i itibarsızlaştırma operasyonu başlatacak

Komitenin yazılı açıklaması, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün Telegram kanalından paylaşıldı.

Açıklamada, "Rusya yönetiminin, dünya kamuoyunun dikkatini Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kasıtlı olarak uzaklaştırmak amacıyla planlı bir sabotaj, enformasyon operasyonu ve açık provokasyon planını uygulamaya başladığı" ileri sürüldü.

Rusların küresel hedefinin, Ukrayna’ya verilen desteği azaltmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’nın seferberliğini bozmaya, Ukrayna'nın savaşı kazanamayacağıyla ilgili yalan bilgiler yaymaya, ortaklar ve müttefikler arasında 'Ukrayna'da yorgunluk' başladığı hakkında sahte bilgiler yaymaya çalışacağı vurgulandı.

"Rusların Ukrayna'daki hedefinin toplumun moralini bozmak, halk arasında panik yaratmak, askerlerle sivillerin arasını açmak ve ülkenin siyasi yönetimi, sivil toplum dahil herkesi birbirine düşürmek" olduğu savunulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Rusya, geçen yıl kasımda Maydan-3 özel operasyonu çerçevesinde sadece Telegram platformunda Ukrayna karşıtı duygular yaymak için yaklaşık 250 milyon dolar harcadı. Operasyonun toplam bütçesi 1 milyar 500 milyon dolar oldu. Bu, Rus istihbaratının tarihteki en pahalı eylemidir. Maydan-3 özel operasyonu, 2024 yılının mart-mayıs aylarında zirve noktasına ulaşacak, düşman önümüzdeki haftalarda küresel güvenliğe zarar veren söylemleri yaymak ve hem Ukrayna içinde hem de Ukrayna'ya etkin desteğin olduğu dünyanın diğer bölgelerinde çatışmaları kışkırtmak için her türlü çabayı gösterecek. Rus istihbaratı için geleneksel olan operasyonun yöntemi: 20 Mayıs'tan sonra alınan hükümet kararlarının meşruiyetini sorgulamak, panik ve güvensizlik duyguları yaymak, sivillerle askerleri yapay olarak karşı karşıya getirmek, bizi ortaklarımızla kavga ettirmek."

Açıklamada, yukarıda belirtilenler nedeniyle Ukrayna toplumuna, uluslararası ortaklara ve müttefiklere, küresel tehditler ve yeni küresel hibrit savaşıyla mücadelede ortak direnişi ve özellikle bilgi alanında kapsamlı güvenlik önlemlerini güçlendirme çağrısı yapıldı.