Az Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2024 15:59

Çad'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Çad'ın başkenti Encemine'de güvenlik güçlerine yönelik saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Çad'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Çad İletişim Bakanı Abderaman Kullamalah, basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ulusal Devlet Güvenlik Teşkilatına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Kullamalah, saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi, ölenler hakkında bilgi vermedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Kullamalah, durumun tamamen kontrol altına alındığını ve faillerin yakalandığını açıkladı.

Saldırıdan muhalif Sınır Tanımayan Sosyalist Partisi sorumlu tutuldu.

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti. İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Forumda, referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca 18 aylık sürenin sonunda Askeri Konsey feshedilmiş ve Muhammed İdris Debi İtno "Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı" olmuştu.

Çadlılar, askeri cuntanın 2,5 yıl önce söz verdiği ancak 2024 sonuna ertelediği seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olarak görülen yeni anayasayı oylamak üzere 17 Aralık 2023'te sandık başına gitmişti.

Yaklaşık 8 milyon Çadlı, referandumda üniter devleti yüzde 85,9 ile seçmişti. Federalizmi ise seçmenlerin yüzde 14,1'i tercih etmişti.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, referandumun, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının "hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı" amaçladığını iddia ediyor.

Çad'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 6 Mayıs'ta, ikinci turunun ise 22 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.

ETİKETLER
Çad
Sıradaki Haber
Hamas lideri Heniyye'den "İsrail sahada dayatamadığını siyasetle alamaz" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Bodrum'da hazine arazisindeki ağaçları kesen 20 zanlı yakalandı
16:24
İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler, 2023'te Batı Şeria'da 4 bin Filistinliyi yerinden etti
16:18
Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyor
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete Türkiye Yüzyılı sözümüz var
15:55
Hamas lideri Heniyye'den "İsrail sahada dayatamadığını siyasetle alamaz" açıklaması
15:49
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da denizin rengi değişti
Tekirdağ'da denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ