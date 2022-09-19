Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nü serbest bıraktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçlerince bu sabah gözaltına alınan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani serbest bırakıldı.
İsrail polisi sabah evine baskın düzenleyerek Batı Kudüs’teki Meskubiyye Polis Merkezi’ne götürdüğü Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'yi saatler sonra serbest bıraktı.
Mescid-i Aksa’nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Kisvani’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki evine baskın düzenlediği belirtilmişti.
Açıklamada, baskında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'nin gözaltına alındığı ve evindeki bilgisayar, bazı belgelerle elektronik eşyalara el konulduğu kaydedilmişti.
Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail Mescid-i Aksa
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