Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku beldesine baskın düzenledi, dün Ramallah kentinde "araçla ezme" girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin evi arandı.

Baskının ardından bölgede İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında olay yaşandı. İsrail güçleri, olayda gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "araçla ezme" girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli öldürülmüştü.

Filistin Sivil İşler Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin ateş ederek öldürdüğü kişinin Beyt Dakku beldesinden Habbas Abdulhafız Yusuf Reyyan olduğu ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.