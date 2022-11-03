BBC'nin haberine göre genç kız, yazdığı mektupta 50 ailenin söz konusu merkezde 30 günden fazladır tutulduğunu anlattı.

Genç kız, kaldıkları tesisin bir hapishane gibi hissettirdiğini belirterek "Gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bize yardım edin." ifadelerini kullandı.

Merkezde engelli bir çocuk olduğu ve kimsenin onunla ilgilenmediğini vurgulayan genç kız, "Çocuğu olan biri için kolay değil. Çok çocuk var. Burada olmamalılar. Hapishanede değil, okulda olmalılar. Yemeğimiz çok kötü, midemizi bulandırıyor." ifadesine yer verdi.

Hükümet, tesisteki aileler dahil göçmenleri dört hafta boyunca yasaları ihlal ederek alıkoyduğu yönündeki haberlerin ardından eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

İçişleri Bakanlığı ise tüm göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.

Merkezde aynı anda en fazla 1600 göçmenin tutulması gerekirken, Kent’teki yerel yöneticiler bu sayının şu an 4 bine yaklaştığını bildiriyor.