Çin'in 8 aydır süren Rusya-Ukrayna savaşı boyunca sergilediği ikircikli yaklaşımlar Batı'da eleştirileri beraberinde getirdi.

Rusya'nın yanında yer aldığını söyleyen Pekin'in verdiği destek Moskova'yı ise tatmin etmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çin'in Ukrayna konusunda kaygı ve soruları olduğunun farkındayız" açıklaması yaptı.

Savaşın başında açıkça Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sessiz kalan Çin, son dönemde çatışmaların sona erdirilmesini talep etti; Ukrayna konusunda Rusya'nın eylemlerinin kınandığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çekimser oy kullandı.

"ABD, Rusya'ya galip gelirse Çin'le teke tek kalacak"

Rusya'nın önde gelen siyasi analistlerinden Sergey Markov'a göre, Çin'in mazeretleri Moskova'da da kabul görüyor.

Rus siyaset bilimci Sergey Markov, konuya ilişkin, "Çin, çok güçlü şekilde Rusya'yı destekliyor ve kesinlikle Rusya'nın tarafında. Ancak Ukrayna konusunda kendine has, anlaşılır nedenleri var. Eğer ABD, Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden yürüttüğü hibrit savaşta galip gelirse; Çin, ABD ile teke tek kalacak ve ABD'nin bir sonraki hedefi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Markov, Rusya'ya uygulanan ve giderek dozunu artıran yaptırımların Çin'in gözünü korkuttuğu görüşünde.

Markov, "Çinlilerin kurnaz bir tarafı da var. Rusya'nın yanında yer alıyorlar evet ama bu desteği gizlice vermeyi tercih ediyorlar. Açıkça söylemek gerekirse Amerikan yaptırımlarından korkuyorlar. Şu anki durumda Çin tarafı Rusya'ya olan desteğini biraz azaltarak yaptırımların kendilerine getireceği bedelden kurtulmak istiyor." dedi.

Çin'deki iç politik gelişmelere dikkati çeken Rus uzman, geçtiğimiz ay düzenlenen Komünist Parti Kongresi'nin dış politikayı da etkilediğinin altını çizdi.

Pekin'in doğrudan Ukrayna meselesine karışmaktan bu yüzden imtina ettiğini dile getirdi.

Başta Tayvan sorunu olmak üzere, ülkenin dış politikasına etki edecek gelişmelerin yaşandığını vurguladı.

Rusya'daki beklentinin, Çin'in desteğinin parti kongresi sonrasında artacağı yönünde olduğunu hatırlattı.