Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2023 10:11

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskın ve saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Buna göre, İsrail güçlerinin gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında gerilim yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar sırasında çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 90'a yükseldi.

İsrail'in saldırısı altında 16. gün
İsrail'in saldırısı altında 16. gün

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Raporlar: Çin, Orta Doğu'ya 6 savaş gemisi konuşlandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Makine ihracatı 9 ayda 21 milyar dolara yükseldi
10:49
Filipinler, tartışmalı sulardaki iki gemisine Çin'e ait gemilerin çarptığını duyurdu
10:35
Uzmanlar: Van Gölü'nün doğusu deprem için daha yüksek riskli
10:17
İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol trafiğe kapatıldı
10:19
DFSK Türkiye'yi üretim için radarına aldı
10:07
Bakan Ersoy Alman turizmcilerle bir araya geldi
New York'ta polis, Filistin destekçisi yüzlerce protestocuyu tutukladı
New York'ta polis, Filistin destekçisi yüzlerce protestocuyu tutukladı
FOTO FOKUS
Gazze'de telefon ışığıyla ameliyat...
Gazze'de telefon ışığıyla ameliyat...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ