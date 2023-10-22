İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Buna göre, İsrail güçlerinin gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında gerilim yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar sırasında çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 90'a yükseldi.