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Dünya
South China Morning Post 22.10.2023 09:11

Raporlar: Çin, Orta Doğu'ya 6 savaş gemisi konuşlandırdı

Çin'e ait 6 savaş gemisinin geçen hafta Orta Doğu'da faaliyette bulunduğu duyuruldu.

Raporlar: Çin, Orta Doğu'ya 6 savaş gemisi konuşlandırdı
[Temsili fotoğraf: AFP]

South China Morning Post'taki habere göre, 44'üncü deniz eskort görev gücü mayıs ayından bu yana bölgedeki rutin operasyonlara katılıyor ve geçen hafta, ülkenin donanmasıyla ortak bir tatbikat da dahil olmak üzere Umman'a birkaç gün ziyarette bulundu.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, görev gücü, belirtilmeyen bir varış noktasına doğru yola çıkmak üzere cumartesi günü başkent Muskat'tan ayrıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, 6 Çin gemisinin Orta Doğu'da faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi.

Çin, mayıs ayında Sudan'dan binden fazla Çinli, Brezilyalı ve Pakistanlıyı tahliye etmek için "052D" tipi destroyeri göndermişti. 

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