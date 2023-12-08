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Dünya
AA 08.12.2023 09:46

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürüyor

İsrail güçleri geceden sabaha işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın yaparak 2 Filistinliyi gözaltına alındı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürüyor
[Fotograf: Reuters]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece ve sabah erken saatlerde Ramallah, Beytüllahim, El-Bire, Kalkilya, Nablus, El-Halil ve Cenin'de baskınlar düzenledi. Askerler, bu kentlerde bazı ev ve dükkanlara girerek arama yaptı.

Beytüllahim'de Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat ile Baha Mahmud El-Aruc'un evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, söz konusu 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ramallah kentinde İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail güçleri El-Halil'in bazı bölgelerinde Filistinlilerin araçlarını alıkoyarak arama yapıldı.

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