İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece ve sabah erken saatlerde Ramallah, Beytüllahim, El-Bire, Kalkilya, Nablus, El-Halil ve Cenin'de baskınlar düzenledi. Askerler, bu kentlerde bazı ev ve dükkanlara girerek arama yaptı.

Beytüllahim'de Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat ile Baha Mahmud El-Aruc'un evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, söz konusu 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ramallah kentinde İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail güçleri El-Halil'in bazı bölgelerinde Filistinlilerin araçlarını alıkoyarak arama yapıldı.