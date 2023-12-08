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Dünya
AA 08.12.2023 04:47

ABD: İsrail'in sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var." diyerek İsrail'in sivilleri korumaya önem vermesi gerektiğini söyledi.

ABD: İsrail'in sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var

Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Washington'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde yürüttüğü "kampanyanın" üzerinden hemen hemen 1 hafta geçtiğini kaydeden Blinken, İsrail'in sivilleri korumaya ve insani yardımı artırmaya önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Blinken, güvenli bölgeler ve iletişimin iyileştirilmesine odaklanılması gerektiğini belirterek insanların güvenli bir şekilde nereye gidebileceğini bilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam ettiğini aktaran Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var." değerlendirmesinde bulundu.

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