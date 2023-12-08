İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir gazeteciyi alıkoydu

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Ömer Nizal, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde El-Arabi El-Cedid Gazetesi Müdürü Ziya el-Kehlut'u alıkoyduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği baskının ardından yerel Kudüs Net Haber Ajansının Genel Yayın Yönetmeni Hani İsa ile de irtibatın kesildiğini kaydeden Nizal, İsa'dan hala haber alınamadığını ifade etti.

Nizal, İsrail güçlerinin daha önce de Selahaddin Caddesinde 2 gazeteciyi alıkoyduğunu ve onlardan da hala haber alınamadığını aktardı.

Sendikadan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından itibaren 75 gazetecinin öldüğü, 80'ininin yaralandığı belirtilmişti.