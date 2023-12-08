Çok Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.12.2023 03:58

İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir gazeteciyi alıkoydu

İsrail güçleri işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli bir gazeteciyi alıkoydu, diğer bir gazeteciden de haber alınamıyor.

İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir gazeteciyi alıkoydu
[Fotoğraf: Getty]

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Ömer Nizal, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde El-Arabi El-Cedid Gazetesi Müdürü Ziya el-Kehlut'u alıkoyduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği baskının ardından yerel Kudüs Net Haber Ajansının Genel Yayın Yönetmeni Hani İsa ile de irtibatın kesildiğini kaydeden Nizal, İsa'dan hala haber alınamadığını ifade etti.

Nizal, İsrail güçlerinin daha önce de Selahaddin Caddesinde 2 gazeteciyi alıkoyduğunu ve onlardan da hala haber alınamadığını aktardı.

Sendikadan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından itibaren 75 gazetecinin öldüğü, 80'ininin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
İsrail Medya Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Biden, Netanyahu ile görüştü: Sivillerin korunmasına vurgu yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:25
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor
04:14
Maltepe'de taksi takla attı: 1 yaralı
03:48
Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı
03:38
Uşak'ta apartman yangını
03:18
Biden, Netanyahu ile görüştü: Sivillerin korunmasına vurgu yaptı
03:08
Jandarma Genel Komutanlığı memur ve sözleşmeli personel alacak
Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ