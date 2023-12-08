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Dünya
AA 08.12.2023 02:13

Dublin ile Ramallah kentleri "kardeş şehir" oldu

İrlanda'nın başkenti Dublin ile Filistin'in Ramallah kenti "dostluk anlaşması" kapsamında kardeş şehir oldu.

Dublin ile Ramallah kentleri "kardeş şehir" oldu
[Dublin'de Filistin halkına destek gösterileri düzenleniyor. Fotoğraf: AA]

Irish Times'ta yer alan habere göre, Dublin Belediye Başkanı Daithi de Roiste ve Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis tarafından imzalanan "dostluk anlaşması" ile Dublin ve Ramallah kentleri "kardeş şehir" ilan edildi.

Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah kenti, San Jose, Liverpool, Barselona ve Pekin'in ardından Dublin'in 5. kardeş şehri oldu.

Dublin Belediyesi, İrlanda Dışişleri Bakanlığının da dostluk anlaşmasının tesis edilmesini desteklediğini bildirdi.

İrlanda'da Dublin Belediye Meclisi, 5 Aralık'ta Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önergeyi oy birliğiyle kabul etmişti.

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