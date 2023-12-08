Parçalı Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.12.2023 01:28

Beyaz Saray Kızıldeniz'deki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu savunan ABD yönetimi, bu saldırılar karşısında müttefik ülkelerle Deniz Görev Gücünün kurulmasına ilişkin sürecin devam ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray Kızıldeniz'deki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yapılan saldırıları değerlendirdi.

Kirby, söz konusu saldırıların arkasında İran'ın olduğunu savunarak "İran silahları veriyor, tetiği Husiler çekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu saldırıların önlenmesine yönelik çok sayıda müttefik ülkenin, ABD'nin öncülüğünde kurulacak Deniz Görev Gücüne katılma konusunda niyet beyanında bulunduğunu da duyuran Kirby, görüşmelerin sürdüğünü ve yakın zamanda somut gelişmeler olacağını dile getirdi.

Kirby, 39 ülkenin katkı sağlayacağı Deniz Görev Gücünün, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını önlemede çok etkili olacağına inandıklarını vurguladı.

Tahran yönetimi ise "Kızıldeniz'deki saldırılarla bağlantısının bulunduğu ve bu konuda Husilere destek verdikleri" iddialarını reddediyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası “Deniz Görev Gücü” kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'da televizyondaki konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini füze ve İHA ile hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

ETİKETLER
Beyaz Saray ABD İran
Sıradaki Haber
Pentagon: İsrail'e, gazeteciler dahil sivillerin korunması yasalarına uyma çağrımızı sürdürüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:44
Aydın'da kamyonet kaza yaptı: 1 ölü
02:38
BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
02:23
Dublin ile Ramallah kentleri "kardeş şehir" oldu
02:09
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İşgalci İsrail, gazetecileri susturmak istiyor
01:01
Batman'da selde zarar göre iş yerlerine 35 milyon lira destek
01:08
“TRT World Forum 2023” bugün başlıyor
Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ