Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.12.2023 04:20

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir gazeteciyi alıkoydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:19
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 973 TL ceza
05:07
Kocaeli'de bariyerleri aşan tır karşı şeritte durabildi
04:59
ABD: İsrail'in sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var
04:14
Maltepe'de taksi takla attı: 1 yaralı
04:01
İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir gazeteciyi alıkoydu
03:48
Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı
Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ