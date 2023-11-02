İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 65 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 65 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 1900'e yükseldiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı.

İsrail güçleri, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı dalgasını da sürdürüyor.