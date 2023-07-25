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Dünya
AA 25.07.2023 10:05

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nablus’ta üç Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin kimliği henüz teyit edilmedi.

Öte yandan, İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu üç kişinin bir araçtan bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtıklarını ileri sürdü.

Açıklamaya göre, İsrail askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu saldırganlar öldürüldü ve yanlarındaki silah ile askeri teçhizat ele geçirildi.

İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.

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