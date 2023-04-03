Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'a baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.
Görgü tanıkları, Nablus'un El-Mahfiyye Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktığını aktardı.
Çatışmaların ardından İsrail güçleri bölgeden ayrıldı.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
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