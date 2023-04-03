‘Street Food Bar No 1’ isimli kafede meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Gerçek adı ‘Maxim Fomin’ olan Vladlen Tatarski, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının destekçisiydi.

Bomba patladığında kafede düzenlenen etkinlikte konuşmacıydı.

Rus basınında patlayıcıyla ilgili çelişkili haberler yer alıyor.

Rus devlet medyasının aktardığı İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Tatarski'ye içinde bomba gizlenmiş bir heykel hediye edildi.

Patlamadan sonra Telegram'da dolaşan bir video, kendisine bir heykel verildiğini ve bununla ilgili şakalar yaptığını gösteriyor, ancak, patlayıcının bu heykel olup olmadığını doğrulanamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis yetkilileri, patlamanın patlayıcı cihazla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.