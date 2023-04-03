Evan Gershkovich, casusluk suçlamasıyla Cuma günü tutuklandı.

Wall Street Journal, casusluk suçlamasını şiddetle reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazar günü, Lavrov ve Blinken'in ABD tarafından başlatılan bir telefon görüşmesinde Gershkovich'in tutuklanmasını görüştüklerini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan görüşmede Blinken'in "Rusya'nın ABD vatandaşı bir gazeteciyi kabul edilemez şekilde tutuklamasına ilişkin büyük endişe" yaşandığını dile getirdiğini söyledi.

Rusya dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada Lavrov, Rusya'nın Gershkovich'in "gizli bilgileri elde etmeye çalışırken suçüstü" yakalandığı ve davasının Rus mahkemeleri tarafından ele alınacağı yönündeki iddialarını yineleyerek yanıt verdi.

Lavrov ayrıca ABD'li yetkilileri ve medyayı gazetecinin tutuklanması etrafında "histeri" yaratmamaları konusunda uyardı.

Rusya'da casusluk en fazla 20 yıl hapis cezası getiriyor.

Gershkovich'in tutuklanması dünya çapındaki gazeteciler tarafından şiddetle kınandı.