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Dünya
AA 14.06.2023 10:05

İsrail güçleri Gazze açıklarında Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldı..

İsrail güçleri Gazze açıklarında Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçlerin sabah Gazze açıklarında avlanan balıkçılara müdahale ettiği belirtildi.

İsrailli güçlerin Filistinli 5 balıkçıyı gözaltına aldığı ve teknelerine el koyduğu aktarılan haberde, İsrail Deniz Kuvvetlerinin günlük olarak Gazze Şeridi açıklarında avlanan balıkçıları hedef aldığına işaret edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin sürekli müdahaleleri nedeniyle Filistinli balıkçıların Gazze açıklarında avlanamaz hale geldiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de Filistinli balıkçılara yönelik ihlalleri

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçıları sık sık gözaltına alıyor ve teknelerine el koyuyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini de zaman zaman düşürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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