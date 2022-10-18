Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Anata ve Beyt Hanina beldeleri ile Şuafat Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi.

Şuafat Mülteci Kampı'nda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, Anata beldesinde 2 kişiyi, Beyt Hanina beldesinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'teki söz konusu gözaltılar, 8 Ekim’de Şuafat Mülteci Kampı’nda İsrail güçlerine düzenlenen saldırının şüphelisi Udey Temimi’ye yardımcı oldukları gerekçesiyle gerçekleştirildi.

Batı Şeria'da 5 gözaltı

Öte yandan, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ramallah kentine bağlı Kuber, Beyt Sira beldeleri ile Celazun Mülteci Kampı'nda 3 Filistinli gözaltına alındı, baskınlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Cenin kentinin Kabatiye beldesi ile Eriha kenti yakınlarındaki Ed-Duyuk köyüne düzenlenen baskınlarda da 2 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin terör suçlarından arandığı iddia edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.