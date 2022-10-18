Japonya'da Futago Dağı'nda bulunan dağcının, siyah ayıyla karşılaştığı ve yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldığı an, kameraya kaydedildi.

Korkunç karşılaşma ekim ayının başlarında gerçekleşt.

Dağcı, yavrusunu savunduğu düşünülen ayıya karşı kendini tekmelerle savunmaya başladı.

Japonya medyasına göre, ayının bölgesini işgal ettiğini kabul eden dağcı, ayı saldırdıktan sonra kendini savunması gerektiğini, karate ve karma dövüş sanatları eğitiminin saldırı sırasında hayatını kurtarmış olabileceğini söyledi.