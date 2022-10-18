Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: New York Post
Dağda ayıyla karşılaştı, kavgayla hayatta kaldı
Japonya’nın Chichibu şehrindeki Futago Dağı'na tırmanan bir dağcı, yanına gelen ayı ile kavga ederek sağ kurtuldu.
Japonya'da Futago Dağı'nda bulunan dağcının, siyah ayıyla karşılaştığı ve yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldığı an, kameraya kaydedildi.
Korkunç karşılaşma ekim ayının başlarında gerçekleşt.
Dağcı, yavrusunu savunduğu düşünülen ayıya karşı kendini tekmelerle savunmaya başladı.
Japonya medyasına göre, ayının bölgesini işgal ettiğini kabul eden dağcı, ayı saldırdıktan sonra kendini savunması gerektiğini, karate ve karma dövüş sanatları eğitiminin saldırı sırasında hayatını kurtarmış olabileceğini söyledi.
Etiketler: Japonya
Son Haberler
- 13:45
- 13:41
- 13:43
- 13:39
- 13:37
Sıradaki Haber
BM: COVID-19 ve iklim değişikliği, kadın ve çocukların sağlığını bozdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz