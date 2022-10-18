Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin S-300 sisteminden fırlattıkları füzelerin, Mıkolayiv'de bir apartmana isabet ettiğini duyurdu.

Rusların yine Mıkolayiv'de bulunan Kestane Meydanı'nda yer alan çiçek pazarını da bombaladıklarını belirten Zelenskiy, "Ukrayna işgalcilerin ateşi altında. En iyi yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyorlar, sivilleri korkutuyorlar ve öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Mıkolayiv'deki saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın "terör" devleti olduğunu savunarak, bu saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu söyledi.

Rus güçlerin ayrıca bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere, Dnipro, Harkiv, Kriviy Rig ile Jitomir şehirlerine de saldırılar düzenlendiği belirtildi.