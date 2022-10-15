Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr köyünde İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel aktivist Muhammed Ayad Avad, İsrail güçlerinin bir çocuk ve bir genç Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını aktardı.

Olaylarda plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ifade eden Avad, çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiği bilgisini verdi.