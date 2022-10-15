Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğaf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyinde çıkan olaylarda biri çocuk 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr köyünde İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel aktivist Muhammed Ayad Avad, İsrail güçlerinin bir çocuk ve bir genç Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını aktardı.
Olaylarda plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ifade eden Avad, çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiği bilgisini verdi.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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