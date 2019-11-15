Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Halil kentine bağlı Surif ile Nablus'a bağlı Kefr Kaddum beldelerinde Filistinliler cuma namazının ardından Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Surif'te bir gazeteciyi plastik mermiyle gözünden, bir Filistinliyi de ayağından gerçek mermiyle vurarak yaraladı. Yaralıların kimlikleri açıklanmadı. Müdahale sırasında çok sayıda gösterici de atılan gazdan etkilendi.

Ayrım Duvarı

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: AA