Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2024 11:04

İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarda bazı Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da kent ve kasabalara baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarda bazı Filistinlileri gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkerem, Nablus kentleri ile Eriha yakınlarındaki Akabe Cebr Mülteci Kampı ile Ramallah ve El Halil kentlerindeki bazı kasabalara baskın düzenledi.

Tanıklar, Tulkerem kentinde Filistinlilere ait evlere giren askerlerin, bazı kişileri gözaltına aldığını ve İsrail'e ait buldozerlerin kentten çekilmeden önce ana caddeleri kazarak alt yapıyı tahrip ettiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin Nablus'ta da çok sayıda mahalleye düzenlediği baskınlarda gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Ayrıca Akabe Cebr Mülteci Kampı'nda baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD basını: Washington, İsrail'e Refah'a kara saldırısı yerine farklı alternatifler sunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Şeker hastalığından görme kaybı yaşıyordu: 13 yıl sonra ışığa kavuştu
11:40
İsrailli yetkililer Hamas ile Katar'da devam eden müzakereler konusunda kötümser
11:40
Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarına girişi için çalışmalar hız kazandı
11:33
Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor
11:31
Beyaz Kıta'da bilim insanlarının hayata açılan penceresi: Lumbuz
11:26
Burdur Gölü'nün kuruyan alanları ekstrem sporlara ev sahipliği yapıyor
TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
FOTO FOKUS
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ