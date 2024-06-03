İsrail güçleri Batı Şeria’da iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

İsrail güçleri, Nablus’a bağlı Balata Filistin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Balata'ya düzenlediği baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac öldürüldü.

Açıklamaya göre, aynı saldırıda 6 yaralının yanı sıra 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi de öldürüldü; naaşı Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesine getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinli genç Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.

Öte yandan ​​​​​​​İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Ferrac'ı uzun süredir aradığı ve kız kardeşinin düğününe katılan söz konusu kişiye burada baskın düzenledikleri aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 524'e yükseldi.