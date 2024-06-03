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Dünya
AA 03.06.2024 19:19

İsrail güçleri Batı Şeria’da iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria’da iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail güçleri, Nablus’a bağlı Balata Filistin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Balata'ya düzenlediği baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac öldürüldü.

Açıklamaya göre, aynı saldırıda 6 yaralının yanı sıra 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi de öldürüldü; naaşı Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesine getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinli genç Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.

Öte yandan ​​​​​​​İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Ferrac'ı uzun süredir aradığı ve kız kardeşinin düğününe katılan söz konusu kişiye burada baskın düzenledikleri aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 524'e yükseldi.

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