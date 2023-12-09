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Dünya
AA 09.12.2023 21:55

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskında, Filistinli bir çocuğu öldürdü.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
[Fotograf: AP]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azzun beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açtığı 17 yaşındaki Mahmud Basil Ebu Huneyye ağır yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Azzun beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Ebu Huneyye'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 275'e yükseldi.

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