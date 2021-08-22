Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Beytüllahim kenti yakınlarında yer alan İsrail'e ait Konteyner kontrol noktasında 25 yaşındaki Ömer Musa Şelalde'ye ateş açtığı bilgisi verildi.

Engelli Şelalde'nin ayağından vurulduğu ve tedavi için yakındaki hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail polisinden savunma

Öte yandan İsrail polisi, Filistinli gencin Konteyner kontrol noktasında araçlar için ayrılan yola girdiği ve uyarılara rağmen durmadığı yönünde savunmada bulundu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri, İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.