Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 12:16Son Güncelleme: Kaynak: The Brussels Times
Brezilyalı adam 10 haftada 5 doz koronavirüs aşısı yaptırdı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Brezilya'da bir adamın 10 hafta içinde 5 doz koronavirüs aşı yaptırdığı, 6'ncı doz için aşı merkezine gittiğinde tespit edildi.
Rio de Janerio'da yaşayan kişi, 12 Mayıs ile 21 Temmuz tarihleri arasında 2'şer doz Pfizer ve CoronaVac, 1 doz da AstraZeneca aşısı yaptırdı.
16 Ağustos'ta bir kez daha aşı olmak için gelen kişinin daha önce 5 doz aşı yaptırdığı fark edildi.
AFP'deki habere göre, sağlık yetkilileri, ismi belirtilmeyen adamla iletişime geçerek bu şekilde nasıl aşı yaptırdığını açıklamasını isteyecek.
Belediye kaynakları ise söz konusu kişinin 3 ayrı aşı merkezine gidip bilgisayar sistemindeki arızadan yararlanarak 5 doz aşı yaptırdığını bildirdi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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