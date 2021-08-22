Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce Kabil'den bir Hint Hava Kuvvetleri uçağıyla Tacikistan'a tahliye edilen 87 Hindistan ve 2 Nepal vatandaşının, bir Air India uçağıyla Yeni Delhi'ye hareket ettiğini açıkladı.

Bagchi bir başka paylaşımında da 107'si Hindistan vatandaşı olmak üzere 168 yolcunun Hindistan Hava Kuvvetlerinin özel uçuşuyla Kabil'den Yeni Delhi'ye gittiğini duyurdu.

Sürecin koordinesi için Afganistan masası kuruldu

Katar'daki Hindistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise son günlerde Kabil'den Doha'ya tahliye edilen 135 Hindistan vatandaşından ilk ekibin "Hindistan'a geri gönderildiği" bilgisi verildi.

Büyükelçilik yetkililerinin, vatandaşların güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamak için konsolosluk yardımı ve lojistik yardım sağladığı vurgulanan açıklamada, "Katar yetkililerine ve ilgili herkese bunu mümkün kıldıkları için teşekkür ederiz" ifadesine yer verildi.

Ülkede, hafta başında Afganistan'dan geri dönüş ve diğer talepleri koordine etmek için özel bir Afganistan masası kurulmuştu.