Çin Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışlar dolayısıyla 3 gün içinde bazı nehirlerdeki su seviyelerinin "en yüksek"in üstüne çıkması bekleniyor.

Açıklamada, Hınan eyaletinin bazı bölgelerinde beklenen sağanak yağışların ülkenin kuzey ve kuzeybatı bölgelerinin yanı sıra Sarı ve Huay nehirleri boyunca uzanan bölgelerde etkili olacağı bildirildi.

Şiddetli yağışların Sarı, Huai ve Haiy nehirleri bölgelerinde selle sonuçlanmasının muhtemel olduğu vurgulanan açıklamada, su baskınlarına hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sel kontrolü çalışmalarına rehberlik etmek için etkilenen bölgelere dün 3 çalışma grubu gönderildiği, sel ve kuraklığın önlenmesi için 3'üncü seviye acil durum müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.