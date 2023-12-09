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Dünya
AA 09.12.2023 21:50

Parisliler şiddetli yağışa rağmen 'Gazze' için yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun yağmura aldırış etmeden sokağa inen halk, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.

Paris'te kötü hava koşullarına ve şiddetli yağışa rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçisi Parisliler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve şemsiyelerle yürüyen göstericiler, "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle uluslararası bir market zincirinin şubesini önünden geçtikleri sırada yuhaladı.

Güzergah üzerindeki aynı zincire ait bir başka şubenin çalışanları ise göstericilerin geçtiği sırada market kapısının önünde nöbet tuttu.

Bir fast food zincirinin şubesinin önünden geçen göstericiler, burada da söz konusu zinciri, Tel Aviv yönetimini desteklediğini öne sürerek sloganlarla protesto etti.

Bölgede bir an önce barışın sağlanmasını isteyen göstericiler, Fransa hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin tutumunu eleştirdi.

Parisliler şiddetli yağışa rağmen 'Gazze' için yürüdü

Eyleme beyaz önlükleriyle katılan sağlık personeli, Gazze'de meslektaşlarının hayatlarını kaybetmesine tepki gösterdi.

Ailelerin de katıldığı gösteride, küçük bir çocuğun "Çocuklar İçin Barış" yazılı döviz taşıması dikkati çekti.

Göstericiler ayrıca, İsrail ordusunun bombardımanları altında hayatını kaybeden Gazzelilerin resimlerinin olduğu afişler taşıdı.

Gösteri boyunca elinde, "boykot" yazılı dövizin yer aldığı alışveriş çantası taşıyan gösterici Salah Bendamar, Gazze'de olup bitenin bir "soykırım" olduğunu söyledi.

Bendamar, bu süreçte boykotun önemine işaret etti, "Boykot benim tek silahım" dedi.

Göstericilerden emekli Nadia Deba, "Noel Baba, Senden Bu Yıl Tek Bir Şey İstiyorum: Barış." yazılı pankart taşıyarak "Bugün bu pankartla gelmek istedim gösteriye. Çünkü benim çocuklarım mutlu yaşadı ve bütün çocuklar için de öyle olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Deba, Gazzeli çocukları engelli bırakmanın insanlığa sığmadığını belirtti.

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Parisliler şiddetli yağışa rağmen 'Gazze' için yürüdü
Parisliler şiddetli yağışa rağmen 'Gazze' için yürüdü
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