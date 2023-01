Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El Halil'in kuzeyinde yer alan Halhul kasabasındaki Nebi Yunus Mahallesi girişinde bir Filistinliye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 40 yaşındaki Hamdi Şakir Abdullah Ebu Diyye olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşması engellendi

Görgü tanıkları, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının İsrail güçlerince engellendiğini anlattı.

Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de İsrail askerlerinin yerde yatan Ebu Diyye'ye kimseyi yaklaştırmadığı görülüyor.

Öte yandan İsrail ordu radyosu ise "Halhul kasabası yakınında askerlere ateş açmaya çalışan bir Filistinlinin vurulduğunu, olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığını" duyurdu.

İsrail basınındaki haberlere göre, Ebu Diyye'nin, 15 Ocak'ta Yahudi yerleşimcileri taşıyan bir otobüse ateş açılması olayıyla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Öldürülen Filistinlinin birkaç ay önceki paylaşımı

İsrail güçlerince öldürülen Ebu Diyye'nin birkaç ay önce el yazısıyla bir "vasiyet" paylaştığı ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan vasiyetinde "Müslümanların onurunu korumak için kendisini feda etmeye karar verdiğini" belirten Ebu Diyye, "Öldürülen her çocukla, yıkılan her evle ve kontrol noktalarında aşağılanan her erkekle ayaklar altına alınan aynı onurdur." ifadelerini kullanıyor.