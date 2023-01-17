Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Ginwala'nın onuruna bugünden itibaren 7 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Buna göre, Ginwala'nın cenaze töreninin yapılacağı 24 Ocak'a kadar ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.

Frene Ginwala

Hint kökenli Güney Afrikalı bir ailenin çocuğu olarak 1932'de Johannesburg kentinde dünyaya gelen Ginwala, gençlik yıllarından itibaren beyaz ırkçı apartheid rejimiyle mücadelede kritik rol oynadı.

Ginwala, apartheid rejiminin yıkılmasının ardından 1994'te düzenlenen ilk demokratik seçimlerin akabinde Ulusal Meclisin kurucu başkanı oldu ve bu görevini 2004 yılına kadar sürdürdü.

Güney Afrika anayasasının hazırlanmasında önemli rol oynayan ve ülkenin önde gelen kadın hakları savunucularından biri olan Ginwala, felç kaynaklı komplikasyonlar sonucu 12 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu.