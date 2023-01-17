Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, McGurk, başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve halkların çıkarlarının ele alındığı görüşmede McGurk, ABD'nin Sudani liderliğindeki Irak hükümetine desteğinin süreceğini belirtti.

McGurk, Irak hükümetinin başarısına dikkati çekerek ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Irak ordusuna danışmanlık desteğinin devam edeceğini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ABD'yi ziyaret edeceğine değinen McGurk, Beyaz Saray'ın, Hüseyin'in Stratejik Çerçeve Anlaşması Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantılarına katılmak için ABD'ye yapacağı ziyaretten memnun olduğunu söyledi.

ABD merkezli Wall Street Jurnal (WSJ) gazetesine göre, Sudani, DEAŞ ile mücadeledeki önemi sebebiyle ABD birliklerinin Irak'ta bulunmasını savunuyor ve bu birliklerin ülkeden çekilmesi için net bir tarih bulunmuyor.