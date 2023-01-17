Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da Savunma Bakanlığı'na 2013'ten beri ilk kez erkek bakan atandı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu. Sosyal Demokrat Partili Pistorius, Aşağı Saksonya Eyaletinde İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.
Almanya'da adının karıştığı skandallar nedeniyle istifa eden eski Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in halefi belli oldu.
2013 yılından bu yana Aşağı Saksonya Eyaletinin İçişleri Bakanı olarak görev yapan Pistorius Almanya'nın yeni savunma bakanı oldu.
Yıllar sonra erkek bakan atandı
Almanya'da savunma bakanlığını 2013 yılından bu yana kadın siyasetçiler üstleniyordu.
62 yaşındaki Pistorius 10 yıl sonra bu göreve atanan ilk erkek oldu.
Etiketler: Almanya
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