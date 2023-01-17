Almanya'da adının karıştığı skandallar nedeniyle istifa eden eski Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in halefi belli oldu.

2013 yılından bu yana Aşağı Saksonya Eyaletinin İçişleri Bakanı olarak görev yapan Pistorius Almanya'nın yeni savunma bakanı oldu.

Yıllar sonra erkek bakan atandı

Almanya'da savunma bakanlığını 2013 yılından bu yana kadın siyasetçiler üstleniyordu.

62 yaşındaki Pistorius 10 yıl sonra bu göreve atanan ilk erkek oldu.