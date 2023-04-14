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Dünya
AA 14.04.2023 18:55

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

​​​​​​​İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nablus'un Beyt Decen, Beyta ve Karyut ile Kalkilya’nın Kefr Kaddum beldelerinde, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenlendi.

Kefr Kaddum Filistin Halk Direniş Komitesi Başkanı Murad Şiteyvi, İsrail güçlerinin, gösterilere müdahalesinde kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi.

Şiteyvi, mermilerin isabet ettiği 3 kişinin yaralandığını, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Filistin Kızılayı da Nablus’ta gösterilerin düzenlendiği beldelerde göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişiye olay yerinde müdahale edildiğini açıkladı.

Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı 

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre de yasa dışı kabul ediliyor.

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İsrail Batı Şeria Yahudi Yerleşimi
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