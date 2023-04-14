Hollanda'da sahte hemşireye hapis cezası

Den Bosch şehrindeki mahkemeden yapılan açıklamada, "sahte hemşire"nin diploması olmamasına ve gerekli eğitimleri almamasına rağmen COVID-19 salgını döneminde Jeroen Bosch Hastanesinde hemşire olarak çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "sahte hemşire"nin 20 Mart-9 Nisan 2020'de hastanenin acil, yoğun bakım ve COVID-19 hastalarının bulunduğu bölümlerde çalıştığı ve bazı tıbbi müdahalelerde bulunduğu kaydedildi.

"Sahte hemşire"nin çalıştığı dönemde hastalara iğne yaptığı, ilaç ve morfin verdiği aktarılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalının "hastaların sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "sahte hemşire"nin hastaneye aldırdığı bir tıbbi cihazı 25 bin euroya satmaya çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastane tarafından durumun fark edilmesinin ardından işten çıkarılan "sahte hemşire"nin, "dolandırıcılık" ve " yaralamaya teşebbüs" suçlarından 450 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve tutuklu geçirdiği süre sebebiyle cezasını doldurduğu belirtildi.

5 yıl boyunca sağlık sektöründe çalışma yasağı

Savcılığın 2 yıl hapis cezası istediği "sahte hemşire"nin, mental problemlerinin varlığı ve çalıştığı dönemde herhangi bir hastanın zarar gördüğünün ispatlanamaması sebebiyle cezasının alt sınırdan verildiği bildirilen açıklamada, "sahte hemşire"ye 5 yıl boyunca sağlık sektöründe çalışma yasağı getirildiği kaydedildi.