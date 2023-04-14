Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2023 18:40

Paris'teki protestolarda polis milletvekiline copla müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteride polis, Milletvekili Antoine Leaument'a copla müdahalede bulundu.

Paris'teki protestolarda polis milletvekiline copla müdahale etti
[Fotograf: AP]

Fransa'da, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Antoine Leaument'a copla müdahalede bulundu.

Leaument, Twitter'da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösteride polisin cop darbelerine maruz kaldığını belirtti.

Milletvekili Leaument, "cop darbesi olsun olmasın, hiçbir şeyin kendisini emeklilik reformuna karşı mücadeleden vazgeçtiremeyeceğini" vurguladı.

Fransa'daki protestolara 1,5 milyon kişi katıldı
Fransa'daki protestolara 1,5 milyon kişi katıldı

Leaument, muhalif bir milletvekilinin bu tarz cop darbeleri almasının Fransa'da hukukun üstünlüğü konusunda çok şey söylediğini ifade etti.

Olay

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilerde sert müdahalede bulunan polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da polisle göstericiler arasında arbede çıktı
Fransa'da polisle göstericiler arasında arbede çıktı

Ülke genelindeki protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

ETİKETLER
Fransa Emekli
Sıradaki Haber
Hollanda'da sahte hemşireye hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
19:15
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı
18:56
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
18:57
Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
17:34
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
17:40
Hollanda'da sahte hemşireye hapis cezası
Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
FOTO FOKUS
Futbolun üç efsanesi THY reklamında buluştu
Futbolun üç efsanesi THY reklamında buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ