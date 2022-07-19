Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı ve söz konusu Filistinliler Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 Filistinli gözaltına alındı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, mülteci kampındaki Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail güçleri, müdahale sırasında 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.