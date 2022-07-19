Business Insider'ın haberine göre, California'da yaşayan Jenile Thames, şekerlerin yüksek seviyede titanyum dioksit içerdiğini iddia ederek şirkete dava açtı.

Şirketten yapılan açıklamada ise ürünlerde kullanılan titanyum dioksidin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) koşullarına uygun olduğu belirtildi.

Mars Inc, daha önce titanyum dioksit kullandığını kabul etmiş ancak 2016’da bu maddenin ürünleride kullanımını sonlandıracağını açıklamıştı.

Bilim insanları, bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor.

Yapılan çeşitli araştırmalar da titanyum dioksitin hamilelikte bebeğe geçebildiğine işaret ediyor.

Titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı 2020’de yasaklanmıştı.