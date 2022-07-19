Sosyal medya devi Twitter, Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın alma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle milyardere dava açtı.

Elon Musk’ın avukatları ise karşı bir dava açarak, Twitter'ın satın alma işlemini iki ay içinde bitirme talebinin reddedilmesini istedi.

Musk'ın avukatları, Delaware Chancery mahkemesine sunulan belgelerde, Twitter'ın birleşme davasını iki ay içinde yargılamak için "haksız talebinin" reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Avukatlar, yanlış ve spam hesaplar konusundaki anlaşmazlığın Twitter'ın değeri için oldukça önemli olduğunu savundu.

Twitter’ın spam ve bot hesapların sayısına ilişkin yanlış bilgi verdiğini de tekrarladılar. Bu arada, Musk’ın hukuk ekibi davanın en erken 13 Şubat 2023 veya sonrasında görülmesini istedi.

Bankalar tarafından Musk'ın Twitter’ı satın alması için taahhüt edilen borç finansmanı paketinin süresi Nisan 2023'te doluyor.

Bu, ilk davanın Şubat ayında başlayıp Nisan ayına kadar bitmemesi durumunda anlaşmanın çökebileceği anlamına geliyor.