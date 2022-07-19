Avrupa'da COVID-19 vaka artış oranlarının son 5 haftadır üst üste yükseldiğine işaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), birçok ülkenin tedbirleri kaldırmasıyla virüsün bulaşma hızının artacağına dikkati çekti.

DSÖ yetkililerinden yapılan açıklamalarda, bu artışın öncelikli sebebi, COVID-19'un Omicron varyantının alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in Avrupa genelinde etki göstererek hızla yayılması olarak gösteriliyor.

Yeni dalga uyarısı

Avrupa ülkelerinin test ve genom sıralama kapasitelerini azaltması da vaka artışlarını tetiklerken bu durum, ülkelerdeki gerçek vaka sayılarının bilinmesinin ve temas takibi yapılmasının önünde engel oluşturuyor.

Virüsün sürekli evirilmesi sonucu aşı etkililiğinin azalması da Avrupa'da COVID-19 vakalarının artışının bir diğer sebebi olarak belirtiliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) yetkilileri ise bir aydan fazladır süren vaka artışlarının, bölge ülkeleri için "geniş çaplı COVID-19 dalgasının başlangıcı" olacağı öngörüsünde bulunuyor.

İtalya'da ölümler yüzde 46 arttı

İtalya'da 12 Temmuz'da tespit edilen 142 bin 967 vaka ile salgının 5. dalgasında şu ana kadar en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

DSÖ'nün 4-10 Temmuz verilerine göre İtalya, 661 bin 984 vaka ile Fransa (771 bin 260) ve ABD'den (722 bin 924) sonra dünyada en çok vaka artışının yaşandığı 3. ülke oldu.

COVID-19 kaynaklı can kayıplarının da ciddi oranda yükseldiği İtalya'da son bir haftada virüs nedeniyle 819 kişi öldü.

Bu rakam önceki haftada 561 olurken ülke genelinde COVID-19 ölümleri yüzde 46 artış gösterdi.

Almanya'da ölüm oranlarında yüzde 15'lik artış

Son 7 günde 667 binin üzerinde vakanın görüldüğü Almanya'da bir önceki haftaya göre, vaka sayılarında yüzde 6'lık artış tespit edildi.

Ülkede aynı zaman aralığında 663 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirirken ölüm oranları bir önceki haftaya göre yüzde 15 arttı.

Hollanda’da hastaneler doldu

Hollanda'da haziranın ortasından bu yana yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre günlük 6 binin üzerinde seyrediyor.

RIVM'nin sitesindeki bilgilere göre, 46'sı yoğun bakımda 1005 kişi hastanelerde tedavi görüyor ve günde ortalama 100 yeni hasta hastanelere kabul ediliyor.

Hollanda Radboud Üniversitesi Hastanesinden bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Alma Tostman, artışa geçen vakalara ilişkin Twitter'daki paylaşımında, "COVID-19'un henüz sona ermediğini, bunun mevsimsel bir bulaşıcı hastalık olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu" ifade etti.

Yunanistan'da son bir aydır vakalar artıyor

Yunanistan'da temmuz ayında vaka sayılarında haftalık bazda artış gözlemlendi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'daki toplam vaka sayısı 102 bin 716 iken bu haftaki en yüksek günlük vaka sayısı 28 Haziran'da 20 bin 84 olarak tespit edildi.

4-10 Temmuz'daki toplam vaka sayısı ise bir önceki haftaya göre yüzde 20'ye yakın bir artışla 122 bin 994'ü buldu. Bu haftaki en yüksek günlük vaka sayısı 5 Temmuz'da 25 bin 566 olarak kayda geçti.

Turizm sezonunun açılmasıyla Yunanistan, COVID-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan tedbirleri gevşetmişti.

Avusturya'da günlük vakalar 70 bine ulaşabilir

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 8 bin 449 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 4 milyon 618 bin 283'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 18 bin 934'e çıktı.

Ülkede 1377 kişi virüs nedeniyle hastanelerde tedavi görürken bunların yüzde 76'sını yoğun bakım hastası oluşturuyor.

Uzmanlar henüz izin sezonunun devam ettiğine değinerek, tatilcilerin dönüşüyle vaka sayılarının günlük 70 bine ulaşacağı tahmininde bulunuyor.

Bu arada salgına yönelik tedbirlerin büyük çoğunluğunun kaldırıldığı ülkede eyaletler, hastalığın yoğunluğuna göre farklı düzenlemeleri hayata geçirebiliyor.

En yüksek vaka artışları Doğu Avrupa'da

Avrupa'nın doğusunda ise COVID-19 vaka artışları Batı Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksek oranda.

Son 7 günde Romanya'daki vaka artış oranı bir önceki 7 güne kıyasla yüzde 376 artarken Çekya'da yüzde 78, Polonya'da yüzde 76, Macaristan'da yüzde 72, Sırbistan'da yüzde 68, Bulgaristan'da yüzde 35, Hırvatistan'da yüzde 16 artış gözlemlendi.

Aynı aralıkta ölüm oranları Romanya'da bir önceki haftaya göre yüzde 263, Macaristan'da yüzde 150, Bulgaristan'da yüzde 47, Hırvatistan'da yüzde 75 arttı.